Макрон заявил, что готов ответить на любые угрозы Трампа

Французский президент Эммануэль Макрон резко высказался на угрозы Трампа и введение 10% пошлин со стороны США.

Как отметил французский политик, запугиванием Трамп ничего не добьется, «будь то Украина или Гренландия».

Макрон считает, что Европа сможет объединиться перед лицом США, если понадобится отстаивать интересы ЕС.

Напомним, что Франция стала одной из стран, против которых Трамп ввел 10% пошлины до момента решения вопроса по Гренландии.