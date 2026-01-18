В Европе призвали решать проблемы вокруг Гренландии «внутри НАТО»

Глава евродипломатии Кая Каллас призвала решать проблемы вокруг Гренландии «внутри НАТО». Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, спорные вопросы вокруг Гренландии не должны отвлекать Европу от главной задачи — «помочь закончить войну на Украине».

«Если безопасность Гренландии под угрозой, мы должны решать это внутри НАТО», — подчеркнула она.

Ранее Каллас в ответ на сомнения президента США Дональда Трампа в обороноспособности Гренландии заявила, что Североатлантический альянс способен обеспечить защиту острова. Она отметила, что остров имеет стратегическое значение для альянса.