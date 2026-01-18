В Европе обеспокоились смещением внимания США с Украины на Гренландию

Глава Евродипломатии Кая Каллас назвала главной задачей НАТО помощь Украине, и в связи с этим она призвала США не отвлекаться от украинского конфликта на вопросы, касающиеся Гренландии. Об этом Каллас написала в соцсети X.

«Мы не можем допустить, чтобы наш спор отвлек нас от нашей главной задачи — помочь закончить войну на Украине», — говорится в сообщении. Она также подчеркнула, что все вопросы касательно Гренландии следует решать внутри НАТО.

Кроме того, добавила Каллас, угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении восьми стран Европы играет на руку России и Китаю.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин против некоторых стран Евросоюза в качестве мер из-за ситуации вокруг Гренландии.