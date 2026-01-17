Трамп призвал арестовать связанных с использованием автопера при Байдене

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал арестовать всех, кто был причастен к использованию автопера в период правления Джо Байдена.

«Это было совершенно незаконное действие, совершённое радикальными левыми мятежниками... Все они должны быть арестованы», — подчеркнул он в Truth Social.

Ранее он заявил, что Байден подписал около 92% документов с помощью автопера.

Позднее Трамп объявил об отмене действия всех документов, которые были подписаны не лично Байденом, а с помощью автоматического устройства.

Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден лично подписал только один документ — о помиловании своего сына Хантера.