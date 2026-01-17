Стармер раскритиковал планы США ввести пошлины против стран ЕС

Британский премьер Кир Стармер раскритиковал планы лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа ввести пошлины в отношении некоторых европейских стран из-за Гренландии.

Он назвал решение «совершенно неправильным» и пообещал напрямую обратиться по этому вопросу к администрации США, сообщает Sky News.

«Применение пошлин к союзникам за стремление к коллективной безопасности стран НАТО — совершенно ошибочно», — сказал Стармер.

Его шведский коллега Ульф Кристерссон заявил, что страна не позволит шантажировать себя и будет защищать соседей-союзников.

Глава МИД Дании Ларс Расмуссен же удивился решению Трампа, передаёт Handelsblatt.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что вводит 10%-ные пошлины в отношении ряда европейских стран из-за Гренландии.

Французский лидер Эммануэль Макрон считает недопустимыми угрозы США пошлинами из-за присоединения Парижа к учениям в Гренландии.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала, что пошлины США из-за Гренландии грозят ухудшением трансатлантических отношений.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне введения США пошлины в 10% для ряда стран ЕС из-за Гренландии заявил, что Европе не стоит провоцировать «папочку».