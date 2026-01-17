Стармер раскритиковал планы США ввести пошлины против стран ЕС из-за Гренландии
Британский премьер Кир Стармер раскритиковал планы лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа ввести пошлины в отношении некоторых европейских стран из-за Гренландии.
Он назвал решение «совершенно неправильным» и пообещал напрямую обратиться по этому вопросу к администрации США, сообщает Sky News.
«Применение пошлин к союзникам за стремление к коллективной безопасности стран НАТО — совершенно ошибочно», — сказал Стармер.
Его шведский коллега Ульф Кристерссон заявил, что страна не позволит шантажировать себя и будет защищать соседей-союзников.
Глава МИД Дании Ларс Расмуссен же удивился решению Трампа, передаёт Handelsblatt.
Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что вводит 10%-ные пошлины в отношении ряда европейских стран из-за Гренландии.
Французский лидер Эммануэль Макрон считает недопустимыми угрозы США пошлинами из-за присоединения Парижа к учениям в Гренландии.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала, что пошлины США из-за Гренландии грозят ухудшением трансатлантических отношений.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне введения США пошлины в 10% для ряда стран ЕС из-за Гренландии заявил, что Европе не стоит провоцировать «папочку».