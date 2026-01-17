Фон дер Ляйен: решение Трампа подорвет отношения США и Европы

Объявленные президентом США Дональдом Трампом новые тарифы на импорт товаров из восьми стран Европы в связи с ситуацией вокруг Гренландии подорвут атлантические отношения и грозят запустить их по спирали ухудшения. Об этом написали в соцсети X председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта, которые находятся с визитом в Парагвае.

"Тарифы подорвут атлантические отношения и грозят запустить спираль их ухудшения. Европа останется единой, скоординированной и приверженной поддержке своего суверенитета", - заверили они.

Отвечая на выражаемое США недовольство предстоящим проведением в Гренландии военных учений европейских стран, они отметили, что "готовящиеся датские учения с участием союзников отвечают задачам укрепления арктической безопасности и ни для кого не представляют угрозы".

"ЕС выражает полную солидарность с Данией и народом в Гренландии. Диалог имеет ключевое значение, и мы привержены диалогу между Данией и США", - отмечается в документе.

Макрон отреагировал на угрозы США

Как объявил ранее хозяин Белого дома через социальную сеть Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил Трамп. С 1 июня, отметил он, ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").