Власти Польши заявили о появлении десятков объектов в небе над страной

Власти Польши зафиксировали проникновение в воздушное пространство страны «десятков объектов» в ходе ночного инцидента. Об этом сообщили в субботу, 17 января, в государственном Бюро национальной безопасности.

© Вечерняя Москва

В ведомстве подчеркнули, что президент страны Кароль Навроцкий получает от главы Бюро и министра Славомира Ценкевича сведения о ходе событий и их последствиях. По предварительной версии, речь идет о некой «провокации под видом контрабанды».

Граждан призвали соблюдать указания полиции и пограничной службы. В ведомстве подчеркнули необходимость осторожности при обнаружении подозрительных предметов, которые могут быть связаны с инцидентом. В таких случаях людей просят не приближаться к объектам и незамедлительно сообщать о них в экстренные службы, добавили в Бюро национальной безопасности.

В начале октября в гмине Плосница обнаружили беспилотный летательный аппарат. Беспилотник нашел комбайнер во время работ на кукурузном поле. На место происшествия прибыли представители военной жандармерии Эльблонга.

10 сентября польские военные применили оружие в отношении беспилотников, которые пересекли воздушное пространство страны. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее «масштабной провокацией».