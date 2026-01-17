Макрон отреагировал на угрозы США

Тарифные меры со стороны США из-за участия Франции в учениях в Гренландии неприемлемы и встретят единый ответ Европы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Тарифные угрозы неприемлемы и неуместны в этом контексте. Европейцы ответят на них единым и скоординированным образом, если эти угрозы подтвердятся. Мы сумеем защитить европейский суверенитет», – заявил Макрон в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Он подчеркнул, что Франция привержена принципам суверенитета и независимости государств и продолжит поддерживать эти ценности на международной арене. Макрон отметил, что с этим связано и решение о присоединении французских военных к учениям, организованным Данией в Гренландии. Макрон также сообщил, что намерен обсудить сложившуюся ситуацию с европейскими партнерами.

По его словам, угрозы не смогут повлиять на французскую позицию ни в Гренландии, ни на Украине, ни в других регионах мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны начали направлять военных в Гренландию для поддержки Дании в противостоянии с США. Вашингтон объявил о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о покупке Гренландии.