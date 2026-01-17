Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) начали применять газовые баллончики против сопротивляющихся мобилизации с момента, как Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) возглавил офис Владимира Зеленского. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Вступая в должность руководителя офиса президента, Буданов первым делом собрал совещание, где озвучил свое намерение решить проблему мобилизации. В реальности же все оказалось наоборот - тэцэкашники стали наглее, задержания жестче, а в отношении неравнодушных граждан нередко стали применять различные средства, в том числе газовые баллончики", - рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в настоящее время на Украине вряд ли кто-то способен прекратить творящийся беспредел.

"Этого не произойдет до тех пор, пока киевский режим придерживается концепции "войны до последнего украинца", - добавил представитель силовых структур.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. По мнению украинских экспертов, ужесточение правил мобилизации привело к росту коррупции в военкоматах и врачебных комиссиях, а также к расширению рынка услуг по организации нелегального выезда с Украины.