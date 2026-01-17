Хаменеи выступил с новым заявлением про Трампа

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что считает президента США Дональда Трампа виновным в человеческих жертвах, разрушениях и клевете в отношении страны.

«Мы считаем президента США виновным в жертвах, разрушениях и клевете, причинённых народу Ирана», — приводит его слова официальный Telegram-канал верховного лидера.

Хаменеи назвал недавние протесты «смутой», отметив, что в них лично вмешался Трамп.

Однако, по словам лидера, народ Ирана смог переломить «хребет смуты».

Ранее сообщалось, что Трамп собирался приказать ударить по Ирану на фоне массовых протестов, но передумал в последний момент.