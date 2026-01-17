Жители Нуука возле консульства США объявили, что не хотят быть американцами

Протестующие против притязаний США на Гренландию жители Нуука собрались возле американского консульства. Среди выступающих оказались глава местного правительства и министр финансов.

© Zuma/ТАСС

«Мы не хотим быть американцами!» — скандировали митингующие.

Как рассказала RT участвующая в демонстрации россиянка Алёна Кохлер, никто из американского консульства к людям не вышел.

Трамп объяснил свои претензии на Гренландию

По предварительным оценкам, выразить несогласие с планами США по Гренландии пришли порядка 4 тыс. жителей. Население города составляет около 20 тыс. человек.

Американский лидер Дональд Трамп между тем заявил, что Соединённые Штаты готовы к переговорам с Данией по статусу Гренландии.