Жители Нуука возле консульства США объявили, что не хотят быть американцами

Протестующие против притязаний США на Гренландию жители Нуука собрались возле американского консульства. Среди выступающих оказались глава местного правительства и министр финансов.

© Zuma/ТАСС
«Мы не хотим быть американцами!» — скандировали митингующие.

Как рассказала RT участвующая в демонстрации россиянка Алёна Кохлер, никто из американского консульства к людям не вышел.

По предварительным оценкам, выразить несогласие с планами США по Гренландии пришли порядка 4 тыс. жителей. Население города составляет около 20 тыс. человек.

Американский лидер Дональд Трамп между тем заявил, что Соединённые Штаты готовы к переговорам с Данией по статусу Гренландии.