В Киеве во время блэкаута смягчили правила комендантского часа

Обновленные правила комендантского часа ввели в Киеве, где пятый день продолжается блэкаут. Об изменениях сообщил глава столичной военной администрации Тимур Ткаченко.

"В столице введены обновленные правила комендантского часа, - написал он в своем Telegram-канале. - Комендантский час не отменяется. Но появляются необходимые исключения для людей".

По его словам, теперь в период комендантского часа разрешается перемещаться пешком, личным транспортом или на такси до пунктов обогрева или домой. А пункты обогрева смогут работать круглосуточно. "Это касается как муниципальных пунктов, так и заведений ответственного бизнеса, готовых обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай", - добавил он и призвал предпринимателей открывать такие пункты.

При этом будет усилено патрулирование Киева. Граждане должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а мужчины - военно-учетные документы, предупредил Ткаченко.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере.