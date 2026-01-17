Постпред США при НАТО охарактеризовал реакцию Европы на ситуацию вокруг Гренландии

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Fox News выразил мнение, что страны Европы слишком остро реагируют на намерения Вашингтона установить контроль над Гренландией.

© Газета.Ru

«Европа иногда склонна чрезмерно реагировать, когда поднимается какой-либо вопрос. Я думаю, это одна из ситуаций, в которых надо действовать с холодной головой», - сказал он.

Уитэкер отметил, что «в конечном счете это вопрос между США, Данией и Гренландией».

17 января министр обороны Бельгии Тео Франкен признал, что Евросоюз не способен одержать военную победу над США в Гренландии.

Гренландия в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления, но по-прежнему остается частью Дании. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его страна должна присоединить остров.

5 января текущего года американский лидер сообщил о планах установить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность США. По мнению Трампа, если США не получат Гренландию, то она «достанется России или Китаю».