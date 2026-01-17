Трамп жестко высказался по поводу перспектив руководства Ирана

На фоне недавних протестов в Иране американский лидер Дональд Трамп заявил, что стране, по его мнению, необходимо новое руководство.

В интервью изданию Politico президент США сказал: «Настало время искать новое руководство в Иране».

Протесты в стране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, далее они переросли в беспорядки и акции против властей. В Иране перестал работать интернет, сообщалось о многочисленных жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. 12 января Тегерану удалось взять ситуацию под контроль.

Трамп приказал атаковать Иран и передумал

Трамп ранее поддержал участников беспорядков, допустив любые варианты действий против Ирана. Власти страны назвали подобные заявления угрожающими суверенитету республики.