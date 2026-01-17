После Венесуэлы, Гренландия и еще пара стран в придачу. Пойдет ли Трампу мундир Наполеона?

Свое шоу, от которого невозможно было оторваться на этих каникулах, устроил Дональд Трамп. Пришел, увидел, сообщил. В своей социальной сети американский президент начал год с планов захватить Гренландию и еще пару стран в придачу. Итак, американский президент уже вошел в историю как человек, который отнял у Венесуэлы нефть, президента и Нобелевскую премию. Зачем Трамп примеряет на себя мундир Наполеона, выяснял политический обозреватель «МИР 24 Роман Никифоров.

«Великая репутация — великий шум; чем больше шума создается, тем дальше он слышен. Фраза Наполеона. Но вполне могла принадлежать Дональду Трампу. Похоже, президент США и мундир императора готов примерить. Хотя, скорее всего — маловат будет. Одного континента ему не хватит — нужна вся планета. Владыка морской и сухопутный, у которого сама Европа на побегушках!

Вот, Наполеон выкрал сразу двух римских пап: Пия VI и VII — за недостаточную лояльность. И Трамп не отстает — в 21-м веке похищает президента 30-миллионной Венесуэлы Николаса Мадуро. Вместе с женой. И теперь возит по Нью-Йорку на потеху публике.

Такого современный мир еще не видел. Все остальное — американская классика: дипломатия канонерок. Атака на военные объекты и гражданские: удары по мавзолею Уго Чавеса, историческому центру столицы —Каракаса, и парламенту страны. Для устрашения.

Парадоксально, но именно после это бомбардировки президент США наконец получает Нобелевскую премию мира. Правда, чужую — оппозиционного венесуэльского политика Марии Мачадо.

«Я вручила президенту Соединенных Штатов медаль Нобелевской премии мира, — заявила Мария Мачадо.

Норвежский комитет, что сам эту кашу и заварил, такую передачу не признает. Но Трамп все равно гордится.

«Какой замечательный жест взаимного уважения! Спасибо, Мария! — написал Трамп в социальной сети.

Формальный повод для атаки на Венесуэлу — борьба с наркоторговлей. Перед вторжением в Ирак госсекретарь Пауэлл хотя бы пробиркой в ООН тряс. Теперь даже в липовых доказательствах нет нужды. Всем сомневающимся показывают кадры с Мадуро в наручниках. С прозрачным намеком — можем повторить. Уже намекнули Колумбии и Мексике.

«Ситуация была скорее такой: «Вы хотите, чтобы мы оказали вам дополнительную помощь нашими силами в Мексике?, я ответила: «Нет, я уже несколько раз говорила ему, что это не входит в наши планы, — заявила Клаудия Шейнбаум, президент Мексики.

А Кубе так открыто угрожают. Потому что вообще —страна неправильная.

«Куба в буквальном смысле готова пасть. У нас много замечательных кубинских американцев, которые будут очень этому рады, — подчеркнул Дональд Трамп, президент США.

Чуть раньше Трамп обещает сделать 51-м штатом Канаду. Как говорится, «Остапа понесло. Нью-Вашингтон — будущая столица Западного полушария.

Но в Западном полушарии есть еще и Гренландия. Трамп смотрит на политическую карту мира — с его картиной мира не совпадает. Непорядок!

«Прямо сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им это или нет, — заявил Трамп.

Самый большой остров мира по площади как половина Евросоюза. Однако 80% территории покрыто льдом, и население всего 56 тысяч человек. Географически — отличный плацдарм для освоения Арктики, военного и геополитического.

«Создания альтернативных транспортных путей в Северном Ледовитом океане, которые были бы альтернативой тем структурам, которые строит Китай в Евразии и в Африке, — отметил профессор политологии университета Теннесси (США) Андрей Коробков.

Сами гренландцы становится американцами не хотят.

«Мы не бизнес, мы народ. Мы народ со своей страной, культурой, языком. Мы не товар, — подчеркнула депутат парламента Гренландии Ниви Розинг.

Кроме того, остров является автономией в составе Дании — союзника США по НАТО, члена Евросоюза. Но для Трампа это не проблема.

«Знаете, если они и причалили куда-то 500 лет назад, это еще значит, что это их земля. Я уверен, что туда также причаливало много кораблей, — отметил Трамп.

С Гренландией стандартная тема наркоторговли не вяжется, так что приходится импровизировать.

«Если мы не возьмем Гренландию, это сделают Россия или Китай. Знаете, что представляет собой их оборона? Две собачьи упряжки. Тем временем у вас есть Россия, эсминцы и подводные лодки, и Китай, эсминцы и подводные лодки повсюду, — заявил Трамп.

Датчане с гренландцами китайских эсминцев и русских подлодок в глаза не видели. Главы дипведомств спешат сообщить об этом Вашингтону, в Белый дом заходят пешком, общаются с вице-президентом Вэнсом и госсекретарем Рубио. Но тщетно. И унизительно.

«У нас была возможность хотя бы оспорить нарратив, представленный американским президентом, - заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

НАТО для защиты от лидера НАТО посылает на остров войска. 15 человек — от Франции, 13 — от Германии, по два воина от Норвегии и Финляндии, по одному — от Британии и Нидерландов. Всего чуть больше взвода. Ну и сама Дания вроде бы усиливает группировку. Но Трамп непреклонен.

«Так или иначе, у нас будет Гренландия, — подчеркнул Трамп.

Бомбить Копенгаген на самом деле не новость. Во времена того же Наполеона его противники британцы трое суток били из палубных орудий по улицам и площадям. На всякий случай, а вдруг нейтральная Дания выберет не ту сторону. Спалили полгорода.

И вот сегодня Европа вновь чувствует себя добычей, а не хищником. Нервничает. Как иллюстрация, рассуждения главы Евродипломатии Кайи Каллас на встрече с евродепутатами приводит издание Politico.

«Госпожа Каллас пояснила, что хотя она и не злоупотребляет спиртным, с учетом текущих событий в мире, «возможно, настало время начать, —цитирует издание.

Андрей Коробков, профессор политологии университета Теннесси (США): «Была система, когда западные страны между собой делили власть над остальной частью мира, но Трамп считает, что с этим надо заканчивать, надо возвращаться к политике великих держав и к «реал политик, когда силовые соображения являются главными, и соответственно, он хочет иметь дело со странами типа Китая, России, Индии, а с, скажем, европейскими партнерами обращаться не как с равными, а как со странами-клиентами, рассказал Андрей Коробков.

То есть, с вассалами. Но даже при такой политике похищать чужих президентов или отнимать острова у союзников вовсе не обязательно. Тогда зачем — спрашивают даже в самих США. Трамп отвечает: доступ к ресурсам. Вот в Венесуэле — нефть. Доступ к ней и так есть, по лицензии работает американская компания «Шеврон. Но почему бы не сделать нефть своей? Министр энергетики Крис Райт сообщает: пока деньги за венесуэльские углеводороды уходят на счета в Катаре, но в будущем их планируют отправлять в американские банки.

«Я подозреваю, что именно к этому мы и придем, но во всех случаях, даже сейчас, средства находятся на счетах, контролируемых правительством США.

«Если сложить Венесуэлу и Соединенные Штаты, то у нас будет 55% мировой нефти. Соединенные штаты — номер один. Мы заставляем их бурить. Бери, детка, бури — так называлась моя предвыборная кампания, отметил Трамп.

Однако тут есть нюанс. Венесуэльская нефть — тяжелая и сверхтяжелая.

«Просто представить, как выглядит эта нефть — это очень тягучая 25%-ная сметана, которая еле-еле вытекает из банки. И другая нефть — битумная, это нефть, которая практически не течет сама по себе. Чтобы ее добывать, используется огромное количество технологий, например, разогрев грунта, специальные паровые установки. Используется подогрев труб, по которым идет нефть. Более того, зачастую используются не насосы, чтобы качать эту нефть, а шнеки.

Себестоимость высока от 10 до 20 долларов за баррель. В Персидском заливе например о полутора до пяти с половиной долларов. И перерабатывать тяжелую нефть не все заводы могут. В самих Штатах лишь те, что строили на Карибском побережье.

«Китай и США — это два основных потребителя, то есть нет такого, что весь мир сможет потреблять эту нефть, отметил Владимир Демидов.

Богатый опыт работы с такой нефтью есть в России. Марка Юралс

«Из-под земли не добываем, грубо говоря. Мы получаем методом смешения нескольких сортов нефти, как раз тяжелой, кавказской, поволжской и малосернистой, легкой, западно-сибирской.

Русские и кубинцам мы завод построили. Но если теперь и Кубе доступ закрывают то для кого бурить? Тем более, что данные геологоразведки 70-х годов прошлого века. Устарели.

Похожая ситуация и с Гренландией. Богата природными ресурсами: литий, кобальт, никель, редкоземельные металлы, алмазы, рубины. И та же нефть запасы под 30 миллиардов баррелей. Но как добывать над ними ледяной щит? Может, глобальное потепление все исправит? Как в том анекдоте бабушка сказала, что это на потом?

Здесь и Салтыкова-Щедрина можно вспомнить: «Чего-то захотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать. Тем более, что для американцев границы никогда не имели сакрального значения.

«Город Нью-Йорк первоначально назывался Новый Амстердам, и это была голландская колония. Потом англичане выдавили голландцев, а потом уже американцы выдавили англичан, получив независимость, отметил Андрей Коробков.

Изначально на флаге США было всего 13 звезд по числу штатов. Теперь 50 земли отобрали у соседей. Трамп не прочь добавить еще парочку на флаг, ну и себе на погоны. Но почему-то не все понимают это простое человеческое желание: например, латиноамериканцы. Которым есть с чем сравнивать.

«Если мир бы был многополярный и честный, у Китая было бы очень большое преимущество в этой ситуации, потому что любая страна готова сотрудничать скорее с Китаем и Россией, нежели с США, потому что Китай и Россия, они привносят совершенно другой миропорядок в эти отношения, — отметил генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовский.

Опыт БРИКС как пример.

«БРИКС говорит о том, что каждая страна остается индивидуальной, каждая страна имеет свое собственное правительство, свою собственную религию и поступает по ней в своей политике так, как считает нужным, а наше дело лишь поддерживать тесно экономическое сотрудничество, — рассказал Егор Лидовский.

Америку международные альянсы интересуют все меньше. Зачем новой империи себя ограничивать?

«Моя собственная мораль. Мой собственный разум — единственное, что может меня остановить. Мне не нужно международное право, — подчеркнул Трамп.

Вот и на Ближнем Востоке решает не право, а трамповская мораль. США снова угрожают Ирану. Повод для возможного вторжения уже готов: силовое подавление протестов, якобы мирных.

На этих кадрах —организованные группы вооруженных людей. Некоторые из них с автоматами. Перестрелки, поджоги, погромы, провокации.

«В Тегеране и нескольких других местах люди пришли и повредили свои собственные здания, разрушили свои собственные улицы… чтобы угодить президенту другой страны. Протест — это право народа, и мы обязаны реагировать на него. Но беспорядки и нападения на общественные места, поджоги мечетей, сожжение Книги Божьей… это явно план Соединенных Штатов и Израиля.

Трамп играет мускулами: направляет ударную авианосную группу из Южно-Китайского моря в Персидский залив. Но затем смягчает риторику: мол, есть позитивные новости. Но это не точно. Ведь есть же наполеоновская стратегия: «Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет.

С таким подходом Трамп сумел во второй раз въехать в Белый дом. Вот и Наполеона изгоняли, но он возвращался. Закончилось все разгромом при Ватерлоо. Великие амбиции сгубили великую империю.