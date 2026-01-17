Украинцы начали отменять актрису Эмилию Кларк за русский язык

Актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис в сериале «Игра престолов», столкнулась с критикой в украинских соцсетях после выхода шпионского сериала «Пони» на платформе Х.

В новом проекте она исполнила роль секретаря американского посольства в Москве, которая по долгу службы становится оперативником ЦРУ. Для выполнения своей роли персонаж Кларк говорит на русском языке.

По мнению наблюдателей, это стало причиной негативной реакции со стороны части украинских пользователей. Они обвиняли актрису в популяризации русской культуры и осуждали ее за использование русского языка в сериале. При этом многие комментаторы сами не смотрели «Пони», а ограничивались осуждением на основании одного только слова «русский».

Ряд экспертов отметили, что сериал не имеет явно выраженной русофильской направленности. Москву в «Пони» снимали в Будапеште, преимущественно в старых и обветшалых кварталах, и визуальные материалы не отражают современной российской столицы.

