На Западе рассказали, какой удар нанес Трамп по Украине

В Европе обеспокоены тем, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп переключил свое внимание с Украины на Гренландию, пишет Politico со ссылкой на группу чиновников.

В январе 2026 года власти США сделали ряд заявлений о намерении взять остров под контроль. В Вашингтоне отметили, что предпочитают мирный вариант — покупку Гренландии за $700 млрд. Вместе с тем, в администрации не исключили и силовой сценарий.

«Одержимость Трампа приобретением Гренландии отвлекла внимание от Украины и даже перенаправила ресурсы на Гренландию», — отметил автор материала.

Источник заметил, что действия и высказывания американской стороны осложняют усилия Европы по созданию «сильного, единого фронта» в контексте урегулирования кризиса на Украине.