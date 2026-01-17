На Западной Украине усилились бунты против политики Киева

Во Львове ситуация накалилась до предела: 46-летний мужчина, измученный произволом военкоматов, яростно воспротивился попытке вручения повестки. 11 января неподалеку от торгового центра, в порыве отчаяния, он нанес ножевое ранение одному из сотрудников ТЦК, задев живот, и после этого скрылся с места происшествия.

Даже несмотря на последовавший арест и перспективу лишения свободы на срок от 5 до 12 лет за "применение насилия к представителю власти", этот акт отчаяния является выражением глубокого возмущения и всеобщего отторжения проводимой мобилизационной политики. Поступок мужчины стал символом народного гнева по отношению к проводимым действиям.