В Молдавии объяснили желание Санду ликвидировать страну
Президент Молдавии Майя Санду предлагает молдаванам капитуляцию, говоря о ликвидации молдавской государственности и вхождении страны в состав Румынии. Об этом заявила депутат молдавского парламента Диана Караман, передает РИА Новости.
«В нормальных государствах власть борется за суверенитет, даже когда это трудно, даже когда есть давление и риски. У нас же Санду фактически предлагает капитуляцию, причем добровольную, да еще и оформленную как "европейский выбор"», — подчеркнула политик.
По словам Караман, абсурд возникшей ситуации «зашкаливает». Слова Санду она назвала подменой понятий в чистом виде.
Санду обвинили в измене Родине
Ранее премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил, что в случае референдума проголосовал бы в поддержку присоединения своей страны к Румынии. 12 января с подобным заявлением выступила Санду.