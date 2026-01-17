Лидер «Альтернативы для Германии» Тино Крупалла отметил преимущество армии России в зоне СВО и призвал признать реальность.

«Мы видим дальнейшие территориальные успехи российской армии. Здесь необходимо наконец признать реальность», — подчеркнул он, беседуя с Welt am Sonntag.

Также политик призвал к компромиссу по украинскому конфликту.

На Западе рассказали, какой удар нанес Трамп по Украине

Ранее президент России Владимир Путин, подводя итоги уходящего года в формате прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил, что стратегических резервов ВСУ практически не осталось.