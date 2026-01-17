Аргентине предложили войти в Совет мира

Президент США Дональд Трамп предложил Аргентине стать соучредителем Совета мира по Газе. Об этом сообщил президент латиноамериканской страны Хавьер Милей.

В соцсети X Милей отметил, что участие в Совете это большая ответственность и почет.

«Сегодня ночью Аргентину пригласили стать государством-учредителем в Совете мира — организации, созданной президентом Трампом. Это большой почет для меня», — написал Милей.

Он добавил, что декларируемая цель этой организации — мирное урегулирование в регионах, охваченных вооруженными конфликтами. Первым испытанием для Совета должен стать сектор Газа.

До этого Трамп отправил аналогичные предложения главам Канады, Египта и Турции.

Накануне американский лидер объявил о создании Совета мира, который займется восстановлением сектора Газа.