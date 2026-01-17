Западная Европа планирует и далее поддерживать Украину в конфликте с Россией, заметил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он добавил, что власти макрорегиона готовятся и сами вступить в противостояние, пишет ТАСС.

По данным агентства, глава кабмина раскрыл планы лидеров западных стран на встрече активистов правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» в Мишкольце, которая транслировалась национальными телеканалами.

«В Западной Европе идет настоящая подготовка к войне», — отметил Орбан.

По его словам, в последнее время заседания лидеров Евросоюза «превратились в военные советы», на которых обсуждаются сценарии, при реализации которых можно «победить Россию».

Премьер заметил, что в настоящий момент «война совсем рядом», стучится в дверь главным образом потому, что само «физическое пространство войны» находится в соседней стране.

Требование Киева вызвало изумление Орбана

Орбан констатировал, что в случае победы возглавляемой им партии ФИДЕС на парламентских выборах 12 апреля его правительство сделает все для того, чтобы не допустить подобного развития событий.