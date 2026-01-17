Дефицит кадров и военно-техническая отсталость бундесвера мешает реализовать план канцлера ФРГ Фридриха Мерца по отправке войск на Украину. Об этом пишет Die Welt.

Издание сообщает, что боеготовность немецких войск снижается. Не хватает кадровых военных, инструкторов и персонала. Техника и вооружения устаревают, а модернизированные образцы поступят лишь в ближайшие годы.

«Ныне в бундесвере нет ни одной бригады, которая была бы реально боеготовой по стандартам НАТО, и могла долго находиться в боевом режиме», — пишет Die Welt.

Отмечается, что на этом фоне немецкие политики говорят о предоставлении гарантий Киеву.

Ранее заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о РФ поразило журналиста Чея Боуза.