В ФРГ поразились «боевому режиму» бундесвера в противостоянии с РФ

Майк Габриелян

Дефицит кадров и военно-техническая отсталость бундесвера мешает реализовать план канцлера ФРГ Фридриха Мерца по отправке войск на Украину. Об этом пишет Die Welt.

В ФРГ поразились «боевому режиму» бундесвера в противостоянии с РФ
© РИА Новости

Издание сообщает, что боеготовность немецких войск снижается. Не хватает кадровых военных, инструкторов и персонала. Техника и вооружения устаревают, а модернизированные образцы поступят лишь в ближайшие годы.

«Ныне в бундесвере нет ни одной бригады, которая была бы реально боеготовой по стандартам НАТО, и могла долго находиться в боевом режиме», — пишет Die Welt.

Отмечается, что на этом фоне немецкие политики говорят о предоставлении гарантий Киеву.

Ранее заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о РФ поразило журналиста Чея Боуза.