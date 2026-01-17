СМИ сообщили о планах Тихановской перебраться в Польшу

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская со своим «офисом» планируют сменить место дислокации и перебраться из Литвы в Польшу. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на источники в команде белорусского политика.

© Газета.Ru

Предполагается, что причиной переезда стало решение литовских властей, принятое в конце минувшего года, о снижении уровня охраны для Тихановской.

В настоящее время обеспечение безопасности экс-кандидата в президенты Белоруссии возложено на сотрудников полиции. Ранее ее охрану осуществляла Служба безопасности руководства, в чьи обязанности входит охрана высших должностных лиц Литвы, включая президента Гитанаса Науседу.

8 октября советник Тихановской Денис Кучинский сообщил, что офис белорусского оппозиционера в Вильнюсе приостановил работу в связи с понижением статуса ее охраны. Слишком короткий период времени не позволяет офису приспособиться к перемене, поэтому он временно приостанавливает деятельность, уточнил советник.