В конгрессе США удивились новым данным о Гренландии

Американские конгрессмены узнали много нового о Гренландии во время визита в Данию. Они планируют обсудить полученную информацию с госсекретарём США Марко Рубио. Об этом заявил сенатор-демократ Крис Кунс, передает РИА Новости.

Делегация из 11 конгрессменов США на этой неделе посетила Данию и встретилась с датскими и гренландскими политиками.

«Я узнал много о Гренландии, чего не знал ранее... Наше партнёрство с гренландским народом является критически важным... Я думаю, мы можем связаться с госсекретарём Рубио», — заявил Кунс на пресс-конференции по итогам визита.

По словам сенатора, никакой угрозы для Гренландии сейчас нет.

Сенатор Лиза Мурковски добавила, что США необходимо «поддерживать открытый диалог» с датчанами и гренландцами.

Ранее посол США заявил, что ЕС чересчур остро реагирует на «спор вокруг Гренландии».