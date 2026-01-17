Владимир Зеленский, в отличие от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отдал страну во внешнее управление, поэтому похищать его нет необходимости.

Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Зеленский, в отличие от Мадуро, сдал страну во внешнее управление и безоговорочно отдал ее ресурсы, всячески заискивает и льстит перед [президентом США Дональдом] Трампом. Зачем американскому президенту его похищать?" - задал риторический вопрос политик. "Конечно, Зеленский - слуга многих господ, но похищают тех, кто упорствует и сопротивляется, а не тех, кто постоянно трется под ногами и виляет хвостом", - считает Медведчук.

Трамп 3 января сообщил о проведении военной операции в Каракасе, в результате которой американскими военными был захвачен Мадуро с супругой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.