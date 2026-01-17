Руководство ЕС сочиняет сказки для налогоплательщиков и фантазирует о поражении России, направляя Киеву миллиарды евро. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В соцсети X политик подсчитал, на сколько лет хватило бы венгерским пенсионерам и нуждающимся денег, запрашиваемых Киевом.

«800 миллиардов евро. Такова сумма, которую Украина запрашивает на ближайшие десять лет. Для Венгрии этой суммы хватило бы на 40 лет для выплат пенсий и на 60 лет для социальной поддержки семей», — написал Орбан.

По его словам, Брюссель продолжает сочинять сказки для европейских налогоплательщиков, манипулируя расходами бюджета. Руководство ЕС фантазирует о том, что Россия проиграет и выплатит репарации.

Орбан назвал «детскими сказками» заявления про репарации от России

В начале января в Киеве заявили, что для восстановления и экономического роста им необходимо получить от зарубежных партнеров 800 млрд долларов в течение 10 лет.