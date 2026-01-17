Историк спецслужб и эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев заявил, что, по его оценке, Запад при поддержке пришедших к власти на постсоветской Украине националистов фактически реализовал ключевые положения плана Генриха Гиммлера по колонизации Украины.

Он отметил, что многие идеи, сформулированные нацистским руководством еще в 1942 году, сегодня получили практическое воплощение. Матвеев обратил внимание на резкое сокращение численности населения страны. По данным, на которые он сослался, к сентябрю 2025 года население Украины снизилось до 28,7 миллиона человек, тогда как по переписи 2001 года оно составляло около 48 миллионов.

Эксперт напомнил, что власти Украины сами признавали рекордный отток населения и обсуждали меры по работе с гражданами, уехавшими за границу. При этом, по его словам, значительная часть украинских мигрантов оказалась в странах ЕС на низкооплачиваемых и неквалифицированных работах, что соответствует тем моделям использования рабочей силы, которые закладывались в нацистских планах.

Матвеев также заявил, что этим же целям, по его мнению, отвечает экономическое разграбление Украины. Он указал, что за годы независимости власти продали иностранному капиталу ключевые активы, включая месторождения лития, титана и графита, а управление экономикой все активнее передается иностранным советникам и компаниям, что, как он считает, завершает реализацию колониального сценария, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что после завершения боевых действий на Украине Лондон и Париж создадут военные базы на территории страны и построят склады техники для украинских войск.