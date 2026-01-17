В Дании проходят масштабные протесты

Масштабные демонстрации против притязаний Соединенных Штатов на Гренландию проходят в ряде городов Дании. Демонстранты собрались, в частности, в Копенгагене и Ольборге, передает датский телеканал TV2.

В январе 2026 года власти США сделали ряд заявлений о намерении взять Гренландию под контроль. В правительстве заметили, что Вашингтон рассматривает покупку острова за $700 млрд, но не исключает и силовой вариант.

«В Ольборге, Орхусе, Оденсе и Копенгагене уже наблюдаются массовые демонстрации в поддержку Гренландии. На площади перед ратушей в Копенгагене собралось огромное количество демонстрантов», — пояснили журналисты.

По данным телеканала, людей собралось так много, что их число «невозможно отследить» — площадь перед ратушей в Копенгагене полностью заполнена протестующими, люди несут гренландские флаги и плакаты с надписями «Руки прочь» и «Солидарность».

Ратушная площадь расположена в центре Копенгагена. Является популярным местом для проведения различных мероприятий, торжеств и демонстраций. Ее площадь составляет 9800 «квадратов».