"Руки прочь от Гренландии": в Дании начались протесты

В Дании развернулись протестные акции под лозунгом "Руки прочь от Гренландии" в связи с заявлениями Дональда Трампа о намерении купить этот остров, сообщает The Guardian.

Началом демонстрации стала площадь перед ратушей Копенгагена. Участники акции намерены пройти маршем к американскому посольству.

"Субботние протесты, совпадающие по времени со встречей делегации американских законодателей, представляющих обе партии, с представителями Дании и Гренландии в Копенгагене, направлены на то, чтобы четко и единогласно выразить уважение к демократическому устройству Гренландии и основополагающим правам её населения", – цитирует издание заявление датской организации гренландского происхождения.

За день до этого специальный посланник Трампа по Гренландии, Джефф Лэндри, выразил уверенность в том, что соглашение о передаче острова Вашингтону "будет достигнуто" и что президент США "намерен довести дело до конца".

Американский президент не раз заявлял о своём желании получить контроль над Гренландией. Незадолго до этого он пригрозил введением торговых пошлин против государств, несогласных с претензиями Вашингтона на остров.