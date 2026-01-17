США усилили давление на Африку после учений БРИКС

После совместных военно-морских маневров стран БРИКС, в которых участвовали Россия, Китай и Иран, Соединенные Штаты значительно активизировали свои критические замечания в адрес Южно-Африканской Республики. Комитет по международным делам нижней палаты Конгресса США обвинил Преторию в создании угрозы для американской национальной безопасности.

"ЮАР демонстрирует полное пренебрежение к интересам США", – отмечается в заявлении комитета, на которое ссылается агентство Bloomberg. "Вскоре они осознают, что сделали ставку не на ту сторону в противостоянии между Соединенными Штатами и Китаем".

Ранее американское посольство выразило резкое недовольство тем, что Южная Африка позволила Ирану принять участие в военных учениях, проходивших вблизи берегов Кейптауна. В этих маневрах также были задействованы военные суда из России и Китая.

Эта критика акцентирует напряженность в отношениях между ЮАР и США, которые существенно обострились после возвращения Дональда Трампа на пост президента в январе предыдущего года.