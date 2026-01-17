Медведчук оценил шансы Тимошенко победить на выборах президента Украины

Вероятность того, что лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко победит на выборах президента страны, нулевая. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Политику был задан вопрос, как он оценивает ее шансы.

"Объективно как нулевые", - сказал он. "Сейчас в информационное пространство запустили нарратив, что если бы в 2019 году победила Тимошенко, то войны удалось бы избежать. Это примитивная политтехнология, не имеющая под собой реальных оснований", - пояснил Медведчук.

По его словам, "во-первых, на выборах 2019 года Тимошенко выступала за вступление в НАТО и была против реализации Минских соглашений, как и [занимавший тогда пост президента Украины Петр] Порошенко".

"Во-вторых, Тимошенко - первый союзник [Владимира] Зеленского, это подтверждает ее политическая поддержка в попытках нелегитимного расформировать антикоррупционные органы и когда она поддерживала другие авантюры власти, они друг друга стоят, - отметил он. - И только в суде, когда ей избирали меру пресечения, она назвала режим Зеленского фашистским".

Кроме того, как указал Медведчук, "Тимошенко являлась политическим наставником Зеленского".

"Она первый на Украине политик-популист, который под прикрытием ярких заявлений строила коррупционные схемы. Зеленский просто пошел по ее стопам, его ложь была еще более наглая, а коррупционные схемы - еще более циничными", - отметил он.

По его мнению, "если бы выборы 2019 года выиграла Тимошенко, то это только бы приблизило трагедию украинского народа".

"Тимошенко давно потеряла шансы стать президентом Украины, поскольку еще в начале своей политической карьеры потеряла поддержку Юго-Востока и русскоязычных украинцев, заигравшись в антироссийские игры и попытках уподобиться Западу и в первую очередь США. Ее политический рейтинг держался на миражах, которые молниеносно развеивались после очередных выборов", - заключил политик.

Дело Тимошенко

14 января украинские СМИ сообщили, что антикоррупционные органы Украины всю ночь проводили обыски в офисе партии "Батькивщина" в Киеве по делу о подкупе депутатов Рады. Позже информацию об обысках подтвердила сама Тимошенко. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что экс-премьеру предъявлены обвинения. Дело открыто по статье о подкупе должностного лица, в случае с Тимошенко речь идет о депутатах. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Обыски у Тимошенко раскололи Украину на два лагеря

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало аудиозапись переговоров Тимошенко с депутатами Рады по делу о подкупе. Согласно записи, Тимошенко предлагала депутатам Верховной рады по $10 тыс. в месяц за голосование в парламенте определенным образом. На аудиозаписях Тимошенко заявляет, что ее цель - "развалить большинство" в парламенте. Как утверждает НАБУ, разговоры состоялись 12 января, политик обсуждала голосование по выносимым на текущую пленарную неделю законопроектам, в том числе по перестановкам в правительстве.

Полный текст интервью будет опубликован позднее.