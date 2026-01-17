Личная инициатива президента Владимира Путина по возобновлению выпуска стратегических бомбардировщиков Ту-160 увенчалась успехом. Эксперты китайского издания Baijiahao описывают этот процесс как грандиозное промышленное возрождение.

«Путин несколько лет назад лично распорядился возобновить производство Ту-160, в тот момент эта затея казалась невыполнимой», – пишут авторы Baijiahao, передает АБН24.

Как констатировали китайские аналитики, разработанный в СССР Ту-160 до сих пор остается впечатляющей машиной, превосходящей по ряду параметров даже более современные образцы, включая американские истребители F-35. Главной проблемой, однако, был давний перерыв в производстве и утрата многих технологий после распада Советского Союза.

Западные эксперты, в частности из корпорации RAND, считали эту задачу невыполнимой. Они ссылались на отсутствие полной документации, нарушенные производственные цепочки и западные санкции. Тем не менее, как отмечает издание, «русские смогли это сделать».

Авторы обзора российского Ту-160 восхитились красотой и мощью бомбардировщика

На авиастроительном заводе в Казани развернулось масштабное «промышленное возрождение». Инженерам пришлось оцифровывать уцелевшие бумажные чертежи, внедрять новые процессы и фактически спасать от исчезновения целый пласт уникальных технологий. Успех проекта был подтвержден недавней официальной поставкой двух новейших бомбардировщиков Ту-160М в состав ВКС РФ, что, по мнению китайских обозревателей, ознаменовало триумф рискованной задумки российского руководства.

Напомним, что активные полеты американской военной авиации на авиабазе Эль-Удейд в Катаре стали заметным сигналом на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Так, самолеты-заправщики KC-135 и стратегические бомбардировщики B-52 регулярно совершают взлеты и посадки, демонстрируя высокий уровень боевой готовности США в регионе.