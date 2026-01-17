СМИ: Посол Германии в Грузии призвал радикалов к «иранизации» процессов

Посол Германии в Грузии Петер Фишер, известный резкой критикой властей страны пребывания, провел 15 января строго засекреченную встречу с представителями местных радикальных организаций и призвал к активизации до «иранизации» антиправительственных акций, сообщила телекомпания «Имеди» в субботу, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Телекомпания назвала имена восьми участников встречи с грузинской стороны, все они отличаются радикализмом.

По данным телекомпании, Фишер говорил о необходимости большей активности радикальных акций», а также отмечал, что «массовость будет обеспечена в случае жертв» и приводил в пример ситуацию в Иране.

По данным «Имеди», посол обещал дальнейшее финансирование и сказал, что в этом плане будет контактировать с одним из участников встречи Лукой Мишвеладзе.

Посольство Германии пока не комментировало эти сообщения.

Ранее 16 членов радикальной фашистской группировки, издевавшихся над гражданами Грузии, задержаны в результате спецоперации в пятницу в стране.