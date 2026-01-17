Зеленский решил "поговорить" с политическими конкурентами

Украинский лидер Владимир Зеленский начал серию консультаций с вероятными кандидатами на пост президента. Источник агентства Bloomberg сообщает, что организация этих встреч стала возможной после того, как Андрей Ермак покинул должность руководителя Офиса президента.

По словам источника, Зеленский отдал предпочтение прямым контактам, чтобы получать информацию из первых рук от различных людей.

В течение недели состоялись переговоры с Валерием Залужным, ранее занимавшим пост главнокомандующего ВСУ, а также с Александром Кубраковым, который до своей отставки с поста вице-премьера, вызванной разногласиями с Ермаком, занимал эту должность. Кроме того, Зеленский встретился с Сергеем Притулой, известным телеведущим и руководителем благотворительного фонда, поддерживающего украинскую армию, и с активистом националистического толка Сергеем Стерненко.

Согласно инсайдерской информации, планируется проведение и других подобных встреч.