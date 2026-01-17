Орбан заявил о формировании нового миропорядка

С 2010 года в мире формируется новый мировой порядок, который знаменуется окончанием либеральной эпохи и началом «эры наций». Об этом в соцсети X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«С 2010 года мы наблюдаем формирование нового мирового порядка. Либеральная эпоха заканчивается и начинается эра наций. Мы не ждали других. Мы налаживали двухсторонние связи подписывали соглашения о торговле, безопасности инвестициях. Мы предвидели перемены. Мы готовились. Теперь мы готовы к тому, что будет дальше», — написал Орбан.

Также 16 января в эфире радио Kossuth Орбан заявил, что на $800 миллиардов, которые Украина просит у Евросоюза, Венгрия могла бы 40 лет платить пенсии и 60 лет финансово помогать семьям. Также он удивился, что европейцы все еще верят «детским сказкам» своих политиков о том, что Россия будет компенсировать ущерб Украине.

15 января Орбан также написал в соцсети X о том, что Венгрия инициирует общенародную петицию против выделения финансовой помощи Украине.