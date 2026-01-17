Главам государств и правительств западных стран следует признать реальность на Украине, заявил в беседе с журналистами Welt am Sonntag лидер «Альтернативы для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские военные взяли под контроль более 300 населенных пунктов за 2025 год.

«Мы видим дальнейшие территориальные успехи российской армии. Здесь необходимо наконец признать реальность», — отметил Крупалла.

По его оценке, Россия не планирует возвращать новые регионы. Он добавил, что Киеву следует самостоятельно решить, как долго он сможет и готов вести боевые действия.

Крупалла резюмировал, что всем сторонам конфликта необходимо найти компромиссы в сфере урегулирования кризиса на Украине.