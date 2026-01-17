Трамп передразнил акцент Макрона
Президент США Дональд Трамп пересказал телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждались усилия по выравниванию цен на лекарства для американцев по сравнению с другими странами. Видео выступления главы Белого дома опубликовал Daily Mail.
В своей речи американский лидер использовал галльский акцент, чтобы показать, как говорит Макрон. Трамп заявил, что президент Франции ответил на звонок словами: «Да, Дональд, Дональд. Большое спасибо за звонок».
Трамп сообщил, что предупредил Макрона: «Вам не понравится этот звонок. Вам придется поднять цены на лекарства».
«Нет, нет, нет, нет, нет, я этого не сделаю», — сказал Трамп, имитируя голос французского лидера.
Речь между политиками шла об указе о введении в США системы ценообразования «наиболее благоприятствуемой нации» на лекарства, который Трамп подписал в мае прошлого года. Документ предусматривает, что Франция должна платить больше за фармацевтические препараты. В случае отказа глава Белого дома пообещал ввести пошлины в размере 25% на страну.
По его словам, это «безумные цифры», однако Макрон прекрасно понимает сложившуюся ситуацию.