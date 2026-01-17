Мир на Украине в 2026 году не наступит, так как возвращение ситуации к довоенному времени невозможно. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Нет, не будет [мира]. Некоторые ошибочно считают, что мир - это возвращение к довоенному времени, надеются, что все вернется к тому, как было раньше. Этих людей следует разочаровать - ситуация никогда не вернется к исходной, колесо истории нельзя повернуть вспять", - сказал он.