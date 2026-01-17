Стало известно, сколько чиновников власти Китая наказали за коррупцию

В минувшем году Китай провел широкомасштабные антикоррупционные чистки, в ходе которых были наказаны 69 высокопоставленных государственных служащих. Среди них оказались чиновники уровня министров и руководителей регионов.

Согласно данным национального антикоррупционного ведомства, в 2025 году было расследовано более одного миллиона дел, связанных с коррупцией. По итогам этих расследований различные меры наказания понесли 983 тысячи человек.

Как заявило государственное информационное агентство Синьхуа, для коррумпированных чиновников в стране «не осталось места, где можно было бы спрятаться».

Эти масштабные мероприятия продемонстрировали системный подход китайских властей к борьбе с коррупцией на всех уровнях государственного управления. Результаты года свидетельствуют о значительном увеличении количества расследованных дел и выявленных нарушителей по сравнению с предыдущими периодами.