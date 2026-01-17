В России поставили диагноз Макрону

Президент Франции Эммануэль Макрон как минимум неделю будет носить солнцезащитные очки, скрывая кровавый глаз. Такую оценку дал российский врач-нарколог Василий Шуров, сообщает aif.ru.

Врач назвал примерный срок, который потребуется французскому политику для восстановления глаза.

«Время восстановления зависит от множества нюансов. Если это травматическая история, то глаз может и до недели проходить. Если разорвался капилляр в ответ на скачок давления, то от трех до десяти дней», — рассудил Шуров.

Он отметил, что у Макрона «история активная, жена руки распускает, поэтому предположить можно разное».

По словам медика, Макроном займутся офтальмологи и другие специалисты. Ему будут капать восстанавливающие капли, и через неделю он «будет красивый».

Красный глаз французского президента стал предметом обсуждения 15 января, когда политик публично выступал в городе Истр. Затем Макрон появился в Елисейском дворце в темных очках и прокомментировал свое недомогание.