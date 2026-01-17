Италия арестовала побывавшее в Новороссийске судно

Итальянская Финансовая гвардия арестовала в порту Бриндизи судно под флагом небольшого океанического острова, которое прибыло из российских территориальных вод в Чёрном море.

На борту находилось 33 тысячи тонн чёрных металлов. Основанием для ареста послужил регламент ЕС № 833/2014 о запрете на экспорт и импорт в РФ, а также последующие пакеты санкций, введённые в связи с конфликтом на Украине. Эти документы запрещают коммерческие операции в ряде российских портов, ограничивают импорт отдельных категорий товаров и предусматривают санкции в отношении лиц из санкционных списков.

После прибытия судна в Бриндизи таможенные системы отобрали его декларацию для дополнительной проверки. В ходе совместных проверок были выявлены серьёзные несоответствия, подделки и искажения в судовой документации, касающейся мест остановок и операций по погрузке. Анализ документов и данных электронной навигационной системы показал, что судно находилось в порту Новороссийска с 13 по 16 ноября, где проводило запрещённые операции по погрузке товара.

Кроме того, выяснилось, что автоматическая идентификационная система (AIS) была отключена при приближении к Новороссийску — предположительно, чтобы уклониться от геолокационного контроля и затруднить работу надзорных органов.

Ранее США захватили нефтяной танкер Veronica, который, как заявили американские военные, занимался перевозкой нефти из Венесуэлы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».