Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вошел в состав «Совета мира» по Газе по приглашению президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай, передает в Telegram агентство «Казинформ».

«Президент Касым-Жомарт Токаев одним из первых среди мировых лидеров получил официальное приглашение войти в состав "Совета мира", а Казахстану — стать одним из государств-учредителей», — заявил представитель Токаева.

Отмечается, что президент Казахстана направил Трампу ответное письмо, в котором выразил благодарность за приглашение и подтвердил согласие на участие в дипломатической инициативе.

Ранее стали известны первые участники «Совета мира» по Газе. Туда вошли госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Британии Тони Блэр, а также глава Всемирного банка Ажай Банга.