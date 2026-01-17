Названо самое главное опасение киевлян

Киевляне опасаются, что отключения в столице Украины станут круглосуточными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рассказы горожан.

По их словам, утвержденные графики подачи энергии совсем не работают, — в некоторых района не было света с 09:30 до 22 часов, несмотря на обещанные украинскими властями схемы «5 часов со светом, 5 часов без».

Воды так же нет, либо напор очень слабый, пожаловался один из жителей.

Киевляне уточнили, что хуже всего ситуация сложилась на городских окраинах. В частности, в районе Троещины свет может отсутствовать до 22 часов в сутки. Людям на фоне этого приходится хранить продукты на балконе вместо холодильника.

Кличко обратился к киевлянам

В Борисполе, Броварах, а также на левом берегу Днепра отключения электричества неоднократно приводили к полному прекращению подачи тепла, заметили журналисты.

По данным агентства, перерывы в энергоснабжении негативно отражаются на работе малого бизнеса — кафе и магазины не могут целыми днями работать на генераторах, вынуждены прекращать деятельность.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица имеет лишь около половины необходимого объема электроэнергии и на фоне этого призвал население покинуть город.