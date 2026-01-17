В Германии объяснили, почему ЕС остался на обочине мира

ЕС пока остается на обочине в многополярном мире, в отличие от США, России, Китая и Индии. Об этом заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла, передает РИА Новости.

В интервью немецкой прессе политик прокомментировал пункт предвыборной программы АдГ, в котором сказано, что партия приветствует «развитие в сторону многополярного мира».

«Мы должны приспособиться к реальности, в которой великие державы закрепляют за собой сферы влияния», — сказал Крупалла.

По его словам, США, Россия, Китай и Индия все чётче формулируют собственные интересы. ЕС «до сих пор находится на обочине», и ищет свое место в новом мире.

Крупалла добавил, что такой поиск не должен «означать поддержку права сильного», иначе «существует опасность скатиться к третьей мировой войне».

Накануне стало известно, что в ЕС ищут переговорщика, способного начать прямой диалог с Россией.