В США назвали «чушью» аргументы Трампа по захвату Гренландии

Аргументы Трампа по поводу захвата Гренландии являются «чушью от начала до конца» и они не связаны с Россией или с обеспечение безопасности. Об этом рассказал изданию Politico бывший сотрудник Госдепартамента США при Бараке Обаме, а ныне директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям в Вашингтоне Джереми Шапиро.

По его словам, «совершенно ясно», чего добивается Дональд Трамп в Гренландии. И это, считает он, «не имеет ничего общего с безопасностью или с Россией»

«Это связано с его личным стремлением к величию, с его, так сказать, взглядом магната недвижимости, который предполагает, что путь к власти и величию лежит через приобретение земли и расширение территории США. Любой, кто считает, что это связано с безопасностью, с Россией и Китаем, просто не обращает внимания на факты», — отметил Шапиро.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США собираются получить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Угрозами для нее Трамп назвал «российские и китайские корабли», которые якобы находятся рядом с островом. При этом в вооруженных силах Дании заявили, что у берегов Гренландии нет российских или китайских кораблей.

14 января состоялась встреча представителей США, Гренландии и Дании, которая не привела к урегулированию противоречий между странами. А 15 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о старте совместной разведывательной миссии НАТО в Гренландии. Министр обороны Германии Борис Писториус объяснил эту миссию российско-китайской угрозой.