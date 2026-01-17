Принцу Уильяму запретили кататься на самокате по территории его имения

Принцу Уильяму запретили ездить на электросамокате по территории его нового имения в Большом Виндзорском парке. Об этом пишет Daily Mail.

Уточняется, что семья принца переехала в Форест-Лодж — объект, включенный в список памятников архитектуры и расположенный на обширной территории поместья в Беркшире.

При этом правила королевского парка запрещают использование электросамокатов, которые принц Уильям предпочитает как средство передвижения, «по соображениям безопасности и для регулирования движения».

В результате он лишился возможности передвигаться на любимом двухколесном транспорте, как это было ранее, когда семья проживала в отдельном поместье на территории Виндзорского замка, сообщает газета.

