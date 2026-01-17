Трамп может возглавить "Совет мира" по Украине

Согласно сведениям, предоставленным изданию Financial Times высокопоставленным чиновником из киевской администрации, вовлеченным в переговоры с американскими партнерами, существует вероятность, что Дональд Трамп займет руководящую позицию в возможном "Совете по поддержанию мира", созданном для разрешения украинского кризиса.

Правительство в Киеве рассматривает возможность расширения сферы деятельности "Совета мира", изначально ориентированного на урегулирование проблем в секторе Газа, включив в его задачи роль посредника между Украиной и Россией, что представляется важным элементом в стратегиях прекращения боевых действий.

"Сейчас в планах создание этой комиссии, которая будет сфокусирована на урегулировании конфликтной ситуации между Украиной и Россией", - подчеркнул источник.

Ожидается, что в состав Совета войдут представители Украины, стран Европы, альянса НАТО и Российской Федерации. Их миссией станет надзор за соблюдением мирного договора и обеспечение его практической реализации. Совет станет своеобразным гарантом прекращения огня и возобновления дипломатических методов урегулирования разногласий.