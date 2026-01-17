Депутат Клеманс Гетте, представляющая левую политическую силу, инициировала рассмотрение вопроса о выходе из военного блока, мотивируя это необходимостью восстановления полного суверенитета Франции и ее роли в поддержании мира на международной арене.

© Московский Комсомолец

По ее мнению, НАТО все больше ориентируется исключительно на интересы Соединенных Штатов, превращая европейские государства в зависимых партнеров. В качестве аргументов были приведены примеры санкций, направленных против европейских компаний, невыгодные торговые соглашения и обязательства по увеличению военных расходов до 5% от бюджета. Депутат также выразила обеспокоенность по поводу предполагаемого вмешательства США в избирательные процессы в Европе.

Несмотря на то, что данная инициатива пока не получила поддержки в парламенте, сам факт ее обсуждения является значимым. Президент Макрон ранее высказывал критические замечания в адрес действий США, заявляя о готовности дать отпор любым угрозам в адрес союзников, вероятно, имея в виду разногласия, касающиеся Гренландии.