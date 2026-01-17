Союзник России оказался перед «экзистенциальным выбором»

Масштабные протесты, прошедшие в Иране в конце декабря - начале января, стали серьезным вызовом для правительства исламской республики, пишет обозреватель Суне Энгель Расмуссен в статье для The Wall Street Journal.

По мнению автора статьи, верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, одному из самых долго правящих лидеров на Ближнем Востоке, предстоит сделать «экзистенциальный выбор», если он хочет сохранить власть.

Обозреватель пояснил, что развитию экономики республики мешают международные санкции. Для того, чтобы добиться их отмены, аятолле придется пойти на компромисс по ядерной и ракетным программам.

Массовые протесты в Иране: что пишут зарубежные СМИ

Также ему придется ликвидировать зарубежное крыло Корпуса стражей исламской революции, которое поддерживает сеть вооруженных группировок на Ближнем Востоке, заметил Расмуссен.

По его данным, без компромиссов иранский лидер столкнется с будущим, «в котором неизбежны общенациональные протесты и высока вероятность смены режима, либо из-за народных волнений, либо в результате внешних действий».

Ранее власти Ирана сообщили, что за вспыхнувшими в стране протестами стоят США и Израиль. Хаменеи заявил, в частности, что протестующие «стремятся угодить президенту США Дональду Трампу».